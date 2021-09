Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 27 august 2021, in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Astazi, 13 august 2021, in jurul orei 04.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat, de 41 de ani, din municipiul Bistrița, județul Bistrița – Nasaud, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Ieri, 19 iulie 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 43 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 18 iulie 2021, in jurul orei 19:30, pe DN 1, in afara localitații Cristian, șoferul unui microbuz transport marfa a pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit in afara carosabilului, moment in care compartimentul motor a luat foc. Incendiul a fost stins de catre pompieri din cadrul I.S.U.…

- Vineri, 16 iulie 2021, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe DN 1, in zona intersecției cu DJ 106I, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din Saliște, județul Sibiu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Ieri, 28 iunie 2021, in jurul orei 23.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar, de 28 de ani, din municipiul Ploiești, județul Prahova, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 25 iunie 2021, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat pe un barbat, de 51 de ani, din comuna Micasasa, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, pe strada Principala, din comuna Valea Lunga, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Ieri, 19 iunie 2021, in jurul orei 01.20, polițiștii Postului de Poliție Sasciori au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Poiana Sibiului, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Garbova, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii acestuia cu aparatul…