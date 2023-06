Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 3 iunie 2023, in jurul orei 03.30, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 43 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 1 Mai din Petrești, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a…

- Duminica, 14 mai 2023, in jurul orei 01:43, polițiștii au oprit in orașul Avrig un autoturism la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 52 de ani, din Sebeș, județul Alba, ce deținea permis de conducere strain. In urma testarii alcoolscopice, rezultatul a fost de 0,70 mg/l alcool pur in aerul…

- Joi, 20 aprilie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 21 Decembrie 1989 din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Vineri, 14 aprilie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii din Ocna Mureș au depistat un barbat de 44 de ani, din Campia Turzii, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Eminescu din Ocna Mureș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Joi, 13 aprilie 2023, in jurul orei 20.15, polițiștii din Cugir au intervenit pe strada Ion Creanga din oraș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 72 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Duminica, 9 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Ohaba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Marașești din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Luni, 20 martie 2023, in jurul orei 21.40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cu ocazia verificatorilor…

- Sambata, 18 martie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Bogata, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din Aiud, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…