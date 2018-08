Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Noșlac, dat disparut de familie, a fost gasit mort, cel mai probabil dupa ce s-a inecat. Acesta s-ar fi dus dus sa spele covoarele la marginea raului Mureș. ”In jurul orei 12.30, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat de 52 de ani, din Noșlac…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui VALENTIN PAUL TILIMBICI, in varsta de 74 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 9 iulie a.c., acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1, 70…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui Ion Paraschiv, are 68 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.In data de 07 iulie a.c., acesta a plecat de pe raza municipiului Constanta, str. Progresului nr. 6 zona km 4 5 , fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 150…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ADALBERT MATE, in varsta de 68 de ani, din municipiul Miercurea Ciuc, judetul Harghita.La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 12:00, acesta a plecat de pe raza statiunii Costinesti, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent.Semnalmente:…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei de la Secția nr. 4 Rurala Prundeni, sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Valcea au efectuat, astazi, verificari de amploare pe raza localitații Orlești și in imprejurimi, ...

- Politistii din Mehedinți cauta un barbat disparut, din comuna Obirșia Cloșani. Persoanele ce dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 19 iunie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Polițiștii din Horezu și cei ai Secției 9 Rurala Pietrari au efectuat verificari cu privire la dispariția unui barbat de 66 de ani, acesta fiind depistat și condus acasa. La data de 28 mai, polițiștii au fost sesizați cu privire ...