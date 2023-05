Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit cu mașina un alt autoturism Un accident rutier s-a produs marți seara, pe o strada din municipiul Aiud. Un șofer de 45 de ani din Lopadea Noua, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat cu mașina intr-un autoturism…

- Nr. 147 din 08 mai 2023 BULETIN DE PRESA Identificat, depistat si retinut de politisti dupa ce a produs accident rutier si a parasit locul faptei La data de 05 mai a.c., in jurul orei 14.00, pe strada Arcadie Septilici din municipiul Bacau, un conducator auto, in timp ce conducea un autoturism dinspre…

- La data de 13 aprilie 2023, in jurul orei 20.15, polițiștii din Cugir au intervenit pe strada Ion Creanga din oraș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 72 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat…

- Joi, 13 aprilie 2023, in jurul orei 20.15, polițiștii din Cugir au intervenit pe strada Ion Creanga din oraș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 72 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Marți, 11 aprilie 2023, in jurul orei 16.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit, pe DN 75, pe raza comunei Bistra, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 34 de ani, din comuna Bistra, in timp ce…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din municipiul Bucuresti este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea sub influenta substantelor psihoactive dupa ce a autoturismul pe care il conducea a fost implicat intr-un accident rutier pe drumul national DN 5, iar politistii au constatat ca…

- Miercuri, 8 martie 2023, in jurul orei 16.00, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Lalelelor din Cugir. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 56 de ani, din Cugir,…

- Miercuri, 15 februarie 2023, in jurul orei 10.30, polițiștii din Blaj au intervenit pe DJ 107, la un accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 43 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism in direcția Jidvei – Șona, la kilometrul 64…