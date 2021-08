Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 de ani a fost ranit in timp ce se afla la vanatoare, in cursul noptii de joi spre vineri, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu, Barbatul a fost dus mai intai la Centrul de Permanenta…

- Un barbat in varsta de 60 de ani care lucra la instalatia electrica a unei case intr-un cartier din municipiul Barlad a murit electrocutat, marti, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. ‘A fost trimisa o ambulanta C2 cu medic care a aplicat manevre de resuscitare.…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a decedat, miercuri, intr-un tren care circula pe ruta Iasi – Bucuresti, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. Barbatul a fost observat ca se afla inconstient pe o bancheta, chiar inainte ca trenul sa opreasca in Gara Barlad. ‘Apelul…

