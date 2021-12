Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din localitatea Seini, județul Maramureș, a fost gasit mort intr-o groapa septica. Poliția a fost alertata de o femeie, speriata de cadavru. Mama acestuia a declarat ca nu-l mai vazuse de doua zile, iar Poliția cerceteaza cazul sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din…

- Grav incident in seara de 1 decembrie in Viile Apei – Seini, la o ferma. Un barbat de 61 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a sarit la gatul colegului sai de munca si l-a taiat. Intre cei doi a izbucnit un conflict spontan la locul de munca, iar la un moment […] Source

- In localitatea mureșeana Dumbravioara s-a produs cu puțin timp in urma, o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit ISU Mureș, in urma impactului, o persoana a fost preluata și transportata la spital cu ambulanța SAJ. Pompierii militari asigura masurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina vineri, 12 noiembrie, in jurul orei 5.45, la un incendiu produs la un autoturism aflat pe strada Salcamilor din municipiul Reghin. "A ars un autoturism in proporție de 80%, incendiul a fost lichidat in limitele gasite.…

- In urma perchezițiilor care au avut loc ieri, 10 noiembrie 2021, la persoane banuite de furturi din locuințe, au fost identificate și ridicate bijuterii, bani, telefoane mobile, scule electrice, electrocasnice și bauturi alcoolice. Trei persoane au fost conduse la sediul poliției, iar fața de un barbat,…

- Tragedie intr-o comuna din județul Bacau. Doi barbați au fost gașiți carbonizati, miercuri dimineața, intr-o casa distrusa de flacari. Pompierii spun ca un scurtcircuit ar fi declanșat incendiul, iar polițiștii au demarat și ei o ancheta pentru a lamuri imprejurarile in care au murit cei doi. Alarma…

- Pompierii sigheteni intervin cu o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD in Coștiui, Rona de Sus. Potrivit primelor informații, o persoana este blocata intr-o canalizare, surprins de un mal de pamant. Victima este surprinsa pana la brau si este constienta. Source