- Ieri, 18 decembrie 2021, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 65 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Lopadea Noua, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Astazi, 9 decembrie 2021, in jurul orei 00.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, de 38 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Ieri, 25 noiembrie 2021, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Horea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a…

- Ieri, 23 noiembrie 2021, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 7 Rurala Sebeș au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Astazi, 19 octombrie 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valea Sebeșului din localitatea Petrești, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind…

- Ieri, 17 octombrie 2021, in jurul orei 17.20, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, 34 de ani, din comuna Calnic, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67C, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 17 octombrie 2021, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat la data de 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40, de…

- Astazi, 17 octombrie 2021, in jurul orei 03.40, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un tanar, de 20 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cuza Voda din Aiud, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența bauturilor…