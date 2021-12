Ciclomosii au impartit cadouri la casele de copii din Salaj

Sambata 9 persoane imbracate in Mos Craciun si pe biciclete au impartit cadouri constand in dulciuri si fructe la 4 case de copii din judetul Salaj. Acestia au facut o traditie si in fiecare an ii viziteaza pe copiii nevoiasi si ofera cadouri. Cicilomosii au strans banii ca in fiecare… [citeste mai departe]