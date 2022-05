Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe un teren de langa Campeni. Un barbat a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu un tractor Un barbat de 47 de ani din Campeni a fost transportat la spital dupa ce a suferit multiple leziuni in urma unui accident pe un teren din zona Valea lui Ilie. Potrivit IPJ Alba, astazi, 16 aprilie 2022,…

- ACCIDENT la Campeni: Un barbat de 47 de ani s-a rasturnat cu tractorul. A fost transportat la spital ACCIDENT la Campeni: Un barbat de 47 de ani s-a rasturnat cu tractorul. A fost transportat la spital Un accident a avut loc sambata, 16 aprilie, in localitatea Campeni. Potrivit IPJ Alba este vorba despre…

- Medicii incearca sa salveze viata unui barbat grav ranit intr-un incident petrecut vineri la un targ traditional de Buna Vestire, dupa o rafala puternica de vant. Alti doi oameni au fost raniti.

- Accident rutier pe DN7: Barbat de 53 de ani, din Sasciori, s-a rasturnat in afara carosabilului. Avea o alcoolemie de 0,95 mg/l Accident rutier pe DN7: Barbat de 53 de ani, din Sasciori, s-a rasturnat in afara carosabilului. Avea o alcoolemie de 0,95 mg/l Un accident rutier a avut loc sambata, 19 martie,…

- Accident rutier in municipiul AradIn aceasta noapte, in jurul orei 3.40, a avut loc un accident rutier usor pe strada Margareta Bibici, din municipiul Arad.Din cercetari a reiesit ca un barbat de 26 de ani, din Tunisia care conducea un autoturism pe strada Margareta Bibici, ajungand la intersectia cu…

- Un barbat de 60 de ani a murit, duminica, 13 februarie, dupa ce s a rasturnat cu triciclul electric in care se plimba alaturi de alti doi batrani, de 75, respectiv 79 de ani, pe un drum judetean din Pucheni, informeaza IPJ Dambovita.Pe DJ724, la Pucheni, un barbat de 75 de ani, in timp ce conducea un…

- Un barbat de 60 de ani a murit, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu triciclul electric in care se plimba alaturi de alti doi batrani, de 75, respectiv 79 de ani, pe un drum judetean din Pucheni, informeaza IPJ Dambovita. "Pe DJ724, la Pucheni, un barbat de 75 de ani, in timp ce conducea un triciclu,…

- Accident pe autostrada A1, km 462, sensul de mers Timișoara – Lugoj, la Paru. Un autoturism a acroșat cabina SOS și s-a rasturnat peste parapetul marginal, in șanț. Banda 1 și banda de urgența sunt inchise, estimativ pana in jurul orei 20. Ce spune Poliția Timiș Un barbat, in varsta de 38 de ani, a…