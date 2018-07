Stiri pe aceeasi tema

- SINUCIDERE Un barbat din comuna Tutova, Claudiu S., de 41 de ani, a fost gasit astazi spanzurat in livada din spatele casei parintesti. A fost imediat anuntata politia, deoarece Claudiu S. era dat disparut de duminica, 22 iulie. Parintii sai, cu care locuia el fiind necasatorit, au fost plecati de vineri,…

- Au vrut sa se razbune, intentionand sa-i detoneze poarta. Este cazul unui barbat, in varsta de 35 de ani, care s-a pomenit in toiul noptii cu o surpriza neplacuta in fata casei.Totul s-a intamplat vineri, in jurul orei 01:00, in sectorul Botanica al Capitalei.

- Ca urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au identificat un barbat, in varsta de 46 de ani, din judetul Vaslui, banuit de comiterea faptei.Astfel, in data de 9 iunie a.c., barbatul ar fi sustras din locuinta unei femei, din…

- Doi indivizi s-au napustit peste autoturismul oprit la semafor, l-au bruscat pe parinte, au luat copilul și au fugit. Tatal le-a povestit anchetatorilor ca fosta soție ar fi trimis niște luptatori straini sa il ia pe baiat. Cel mic este dat in urmarire și in consemn la frontiera.

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost gasit spanzurat intr-o livada din comuna Valeni, judetul Dambovita. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de parintii baiatului, care au anuntat imediat autoritatile. In scurt timp, la fata locului a ajuns un echipaj de la ambulanta, insa, din nefericire, medicii…

- Politistii din Vaslui cauta un copil, de 15 ani, care a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce acesta din urma a fost lovit, de catre doua persoane necunoscute. Potrivit IGPR, la data de 5 iulie 2018, ora 12.15, politistii din Vaslui au fost sesizati de tatal minorului despre faptul ca ,…

- Un barbat de 40 de ani din Vaslui s-a spanzurat și a fost gasit atarnand in ștreang de catre fiul sau. Baiețelul in varsta de 10 ani s-a speriat ingrozitor și și-a strigat mama care a venit intr-un suflet vazand grozavia. Medicii ajunși de urgența la fața locului nu au putut decat sa constate decesul.…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a murit, astazi, dupa ce a fost lovit de o mașina pe DN 1, in dreptul ieșirii din localitatea Florești. Constantin Marinescu a plecat dupa bureți, in padurea de langa Livada cu cireși, impreuna cu doi prieteni. Toți au traversat in fuga Drumul Național, printr-un loc…