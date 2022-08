Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani a revenit in Romania dupa o calatorie in Camerun. Acesta a ajuns in țara la sfarșitul lunii iulie, insa a inceput sa se simta rau. In cele din urma, medicii au aflat ca sufera de o boala grava, fiind nevoiți sa-l interneze la Spitalul Clinic de Boli […] The post O boala…

- Specialistii au explicat ca, de cele mai multe ori, acest sindrom este provocat de administrarea unui medicament la care organismul pacientului are o reactie alergica Un caz foarte rar, comparabil cu un „mare ars”, a fost tratat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi. Un baiat…

- Doua persoane diagnosticate cu afectiuni care ii imobilizeaza la pat au ajuns la inceputul acestei saptamani la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" din Iasi cu deshidratare severa si cu un nivel ridicat al sodiului in sange. Medicii sustin ca in aceasta perioada cu temperaturi ridicate, este important…