Bărbat de 40 de ani din Sebeș prins de către polițiști, după ce ar fi încercat să sustragă bunuri dintr-un autoturism Un barbat de 40 de ani, din Sebeș, a fost prins de catre polițiștii din Sebeș, dupa ce ar fi incercat sa patrunda intr-un autoturism, cu scopul de a sustrage bunuri. La data de 23 octombrie 2021, in jurul oreiei 23.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre un barbat de 44 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca o persoana ar fi incercat sa patrunda in autoturismul sau. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat un barbat, de 40 de ani, din Sebeș, care ar fi incercat sa forțeze portierele autoturismului, folosind forța fizica, cu scopul de a sustrage bunuri. Fața de barbat polițiștii… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

