Bărbat de 40 de ani din Sântimbru cercetat de polițiști, după ce a fost surprins la volanul unui autoturism neînmatriculat Vineri, 13 mai 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat, de 40 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea, pe DJ 107C, pe raza localitații Teleac, un autoturism ce avea autorizația de circulație provizorie expirata. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub […] The post Barbat de 40 de ani din Santimbru cercetat de polițiști, dupa ce a fost surprins la volanul unui autoturism neinmatriculat first appeared on teiusinfo.ro | stiri teius | ziar teius . Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

