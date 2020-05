Bărbat de 40 de ani din Roșia Montană cercetat de polițiștii din Abrud după ce și-a agresat fizic concubina Ieri, 4 mai 2020, polițiștii din Abrud au fost sesizați, de catre o femeie din comuna Roșia Montana, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, barbatul, in varsta de 40 de ani, in urma unor discuții in contradictoriu avute cu concubina sa, ar fi lovit-o cu pumnii. In urma interpretarii formularului de evaluare a riscului, a rezultat necesitatea emiterii, fața de agresor, a unui ordin provizoriu de protecție, pe o perioada de 5 zile, acesta fiind obligat sa nu se apropie de concubina sa. De asemenea, pe numele sau, a fost… Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar din comuna Roșia Montana, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere, conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul cu permis de conducere necorespunzator categoriei…

- Ieri, 20 aprilie 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit la o locuința din comuna Sohodol unde era semnalata o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca un barbat de 70 de ani ar fi agresat-o pe concubina sa, in…

- Ieri, 9 aprilie 2020, polițiștii din Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 57 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, cu privire la faptul ca a fost lovita și amenințata de soțul sau. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbat, polițiștii au emis un ordin de protecție,…

- Sambata, 7 martie 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie din comuna Bucerdea Granoasa, cu privire la faptul ca, vecina sa ar fi fost agresata de soț. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, care au constat faptul ca, un barbat, in varsta…

- Ziarul Unirea A amenințat, cu moartea, personalul medical al spitalului Abrud: Barbat din Roșia Montana, reținut 24 de ore și cercetat pentru amenințare și tulburarea liniștii publice A amenințat, cu moartea, personalul medical al spitalului Abrud: Barbat din Roșia Montana, reținut 24 de ore și cercetat…

- Ieri, 3 martie 2020, in jurul orei 23.30, polițiștii din Abrud, in timp ce acționau pe strada Republicii din oras, au oprit, pentru control, un autoturism condus un tanar de 22 de ani, din comuna Roșia Montana. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,60 mg/l…

- Ieri, 25 februarie 2020, in jurul orei 19.30, polițiștii din Teiuș au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, o femeie din Teiuș a fost agresata de soțul sau. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, un barbat, in varsta de 33 de ani, in urma unor discuții in contradictoriu…

- Sambata, 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie care locuiește in comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca barbatul, in varsta…