- Astazi, 4 august 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii din Teiuș au depistat un tanar, de 20 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din oraș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto,…

- Ieri, 20 iulie 2021, in jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat, de 53 ani, din municipiul Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, pe raza comunei Vințu de Jos, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de…

- Ieri, 7 iulie 2021, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 23 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67C, pe raza comunei Șugag, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto,…

- Ieri, 4 iulie 2021, in jurul orei 20.45, polițiștii din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii din Mogoș, pe DN 74, pe raza orașului Abrud, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, au depistat un barbat, de 31 de ani, din orașul Beclean, județul Bistrița – Nasaud, care a…

- Ieri, 25 iunie 2021, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat pe un barbat, de 51 de ani, din comuna Micasasa, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, pe strada Principala, din comuna Valea Lunga, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Ieri, 13 iunie 2021, in jurul orei 06.40, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 22 de ani, din comuna Axente Sever, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Valea Lunga, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat și fiind sub influența bauturilor…

- Ieri, 9 iunie 2021, in jurul orei 16.40, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 41 de ani, din municipiul Petroșani, județul Hunedoara, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 1, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- Ieri, 9 iunie 2021, in jurul orei 12.30, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 61 de ani, din comuna Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ocnișoara, comuna Lopadea Noua, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…