Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 23 aprilie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au intervenit la o locuința din comuna Avram Iancu, de unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool, un barbat de 49 de ani, din comuna Avram…

- Sambata, 23 aprilie 2022, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre o femeie, de 39 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de catre soț. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul de 40 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu,…

- „Barbat” din Alba Iulia, reținut pentru violența in familie: Și-ar fi amenințat și agresat fiica in varsta de 14 ani, minora a ajuns la spital „Barbat” din Alba Iulia, reținut pentru violența in familie: Și-ar fi amenințat și agresat fiica in varsta de 14 ani, minora a ajuns la spital La data de 22…

- Faptele de violenta in familie s-au inmultit semnificativ in ultimii ani. Un astfel de caz socant a avut loc in iulie 2021, in localitatea Lunca Mureșului. Un barbat in varsta de 30 de ani si-a agresat fiul vitreg, care, in final, a avut nevoie de cel putin 16 zile de ingrijiri medicale. Minorul, care…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Blaj: Și-ar fi amenințat soția cu acte de violența Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat din Blaj: Și-ar fi amenințat soția cu acte de violența La data de 18 februarie 2022, in jurul orei 15.30, polițiștii din Blaj au fost sesizați,…

- Miercuri, 2 februarie 2022, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie, de 37 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca, in urma unor discuții contradictorii avute cu soțul sau, acesta ar fi amenințat-o cu acte de violența. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de…

- Și-a batut soția și soacra. Barbat din Alba Iulia, cu dosar penal pentru violența in familie Un barbat din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce și-a lovit soția și soacra. Conflictul in familie a fost urmat de indepartarea agresorului din locuința. Potrivit IPJ Alba, vineri, 28 ianuarie, in jurul…

- Vineri, 28 ianuarie 2022, in jurul orei 16.30, polițiștii din Campeni au intervenit la o locuința din oraș unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat, in varsta de 41 de ani, și-ar fi amenințat concubina, cu acte de violența. In urma aplicarii formularului…