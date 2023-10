Bărbat de 36 de ani, reţinut la Constanța după ce ar fi întreţinut raporturi sexuale cu doi minori de 7 şi 12 ani Un barbat in varsta de 36 de ani a fost reținut de polițiștii din Mangalia sub suspiciunea de agresiune sexuala, dupa ce s-a descoperit ca ar fi avut relații sexuale cu doi minori, in varsta de 7 ani și, respectiv, 12 ani. Informația a fost furnizata vineri seara de catre Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Se presupune ca aceste acte sexuale au avut loc la domiciliul barbatului in schimbul unor sume modice de bani sau dulciuri. Conform unui comunicat de presa emis de catre IPJ, in data de 13 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au reținut pentru 24 de… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

