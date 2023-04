Bărbat de 36 de ani din Crăciunelu de Jos reținut de polițiștii din Blaj, după ce și-a agresat soția La data de 21 aprilie 2023, Secția 5 Poliție Rurala Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 56 de ani, din localitatea Craciunelu de Jos, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 31 de ani, a fost agresata de soțul ei. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, […] The post Barbat de 36 de ani din Craciunelu de Jos reținut de polițiștii din Blaj, dupa ce și-a agresat soția first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj . Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

