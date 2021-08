Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii structurilor rutiere, de ordine publica și transporturi din Cluj au derulat o operațiune ampla pentru verificarea modului de respectare a normelor rutiere și a celor referitoare la transportul de marfa. Printre persoanele care incalau legea a fost descoperit și un barbat din Alba. Potrivit…

- In accident sunt implicate doua autoturisme din care unul condus de un barbat de 20 de ani, care se pare ca nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul, și un alt vehicul condus de o femeie in varsta de 50 de ani. Ambii sunt din Rau Sadului. In urma accidentului rutier a rezultat…

- Barbat de 52 de ani, din Ocna Mureș, prins la volanul unui autoturism neinmatriculat. S-a ales cu dosar penal Un barbat in varsta de 52 de ani, din Ocna Mureș, a fost depistat de catre polițiștii din Hoparta in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat. La data de 01 iulie 2021, in jurul orei 14.40,…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 51 de ani, in județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși era baut și nu avea nici permis de conducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un tanar din comuna Hoparta s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis. Poliția il cerceteaza și pe proprietarul autoturismului, pentru ca i l-a dat sa-l conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, 5 iunie, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce…

- Un barbat din comuna Miraslau este cercetat penal dupa ce, aflat sub influența alcoolului, a condus un autoturism, fara permis. A fost oprit de polițiștii de la Secția Rurala Aiud. Potrivit IPJ Alba, joi, 3 iunie, in jurul orei 23.20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Aiud este cercetat de polițiști dupa ce a condus un autoturism in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 mai 2021, in jurul orei 23:00, polițiștii din Ocna Mureș, impreuna cu polițiștii Secției…

- In data de 19.05.2021, in jurul orei 23:15, politistii au depistat in trafic un barbat in varsta de 42 de ani, in municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism pe strada Principala, din Teliucu Inferior, fara a poseda permis de conducere. In data de 19.05.2021, in jurul…