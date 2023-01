Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 24 ianuarie 2023, in jurul orei 18.10, polițiștii din Blaj, in timp ce acționau pe strada Garii din municipiu, au depistat un barbat de 40 de ani, din Vulcan, județul Hunedoara, care conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Marți, 24 ianuarie 2023, in jurul orei 17.30, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat de 48 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Marți, 24 ianuarie 2023, in jurul orei 04.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un barbat de 45 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- Duminica, 22 ianuarie 2023, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Andrei Mureșanu din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 38 de ani, din Luduș, județul Mureș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest,…

- Sambata, 21 ianuarie 2023, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 45 de ani, din comuna Cetatea de Balta, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Luni, 16 ianuarie 2023, in jurul orei 08.35, polițiștii din Abrud au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Roșia Montana, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din orașul Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Joi, 12 ianuarie 2023, in jurul orei 11.30, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Sacalaz, județul Timiș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Duminica, 1 ianuarie 2023, in jurul orei 10.10, polițiștii rutieri din Zlatna au depistat un barbat de 34 de ani, din orașul Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din orașul Zlatna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…