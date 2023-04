Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL intr-o locuința din Alba Iulia: Un barbat a fost REȚINUT dupa ce și-a batut un cunoscut și i-a spart telefonul Un barbat a fost REȚINUT de polițiști dupa ce și-a batut un cunoscut și i-a spart telefonul, in urma unui scandal iscat intr-o locuința din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la data de…

- Și-a amenințat și agresat soția: Barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal Și-a amenințat și agresat soția: Barbat de 45 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data de 16 aprilie 2023, in jurul orei 24.00, polițiștii din Alba…

- Furt intr-un autobuz din Alba Iulia: Un barbat de 71 de ani a ramas fara telefon mobil. Hoțul, un alt barbat de 61 de ani Un barbat de 71 de ani a sunat la poliție și a spus ca i s-a furat telefonul mobil, in timp ce se afla intr-un autobuz, in Alba Iulia. Dupa ce au cercetat cazul, polițiștii au descoperit…

- Un barbat din Sebeș a fost trimis in judecata de catre Judecatoria Sebeș, dupa ce a intrat intr-o casa și a sustras bani, un telefon mobil și un bilet de avion. La data de 08.10.2022, inculpatul s-a deplasat cu o mașina de ocazie in Municipiul Sebeș, unde a ajuns in jurul orei 14:30. Deplasandu-se pe…

- S-a luat prima masura drastica impotriva celor doi tineri din Targoviște care au agresat un barbat de 27 de ani și caruia i-au furat telefonul mobil și 70 de lei, dar și care ar fi spart anexa unui magazin și ar fi furat 17 cartușe de țigarete. Marți, cei doi tineri de 27 de ani au fost reținuți de…

- Un barbat, in timp ce se afla pe casa scarii in care locuiește, a fost abordat de un tanar de 20 de ani, care inițial i-a cerut o țigara, apoi profitand ca barbatul, in varsta de 55 de ani, se afla in stare de ebrietate, i-a furat borseta cu bani și carduri bancare și i-a sustras telefonul mobil.…

- F. T. Lucratori din cadrul Sectiei nr.2 Politie Ploiesti au fost sezizati de catre un barbat, in ziua de 12 februarie, in jurul orei 11.00, ca a fost agresat de alte doua persoane, fiindu-i sustras și telefonul mobil. Speta este prezentata intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova astfel: „In baza sesizarii,…