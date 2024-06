Bărbat, de 34 de ani, arestat după ce a pipăit o tânără. Agresiunea sexuală a avut loc pe stradă Cum s-a intamplat totulConform declarațiilor oficiale, incidentul a avut loc pe 23 iunie, in jurul orei 21:00. Barbatul a abordat victima pe strada și a pipait-o in mod neadecvat , fara consimțamantul acesteia.„Investigațiile au aratat ca in seara respectiva, in timp ce se deplasa pe o strada din municipiul Botoșani, barbatul a agresat-o pe tanara pipaind-o in mai multe zone ale corpului, fara acordul acesteia", a declarat Delia Nenișcu.In urma plangerii depuse, autoritațile l-au reținut pe agresor , iar Judecatoria Botoșani a emis un mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acum, el… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

