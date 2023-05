Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul intr-un parau din judetul Maramures si a ramas incarcerat. Accidentul s-a produs joi, dar cadavrul a fost gasit doar vineri. ”Politistii din Targu Lapus au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca in satul Inau, in locul…

- Un barbat de 33 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul intr-un parau din judetul Maramures si a ramas incarcerat. Accidentul s-a produs joi, dar cadavrul a fost gasit doar vineri.”Politistii din Targu Lapus au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca in satul Inau, in…

- Un barbat de 33 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul intr-un parau din judetul Maramures si a ramas incarcerat. Accidentul s-a produs joi, dar cadavrul a fost gasit doar vineri. "Politistii din Targu Lapus au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca in satul Inau, in locul…

- Un adolescent de 18 ani, care s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere, a ajuns cu masina in albia unui parau din orașul Moreni, in Sambata Mare a Paștelui. Din fericire, tanarul a scapat fara nicio zgarietura. In schimb, autoturismul a suferit avarii serioase. Polițiștii au intocmit un dosar…

- In jurul orei 10.00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au fost sesizați direct despre faptul ca, in localitatea Nereju, un tractor care circula pe un drum comunal s-a rasturnat. Din nefericire, barbatul care il conducea, in varsta de 73 ani, nu prezinta semne vitale. La fața locului se deplaseaza…

- Un barbat din municipiul Baia Mare si-a pierdut viata in timp ce taia un copac in padurea din vecinatatea localitatii Dumbravita, a informat, miercuri, IPJ Maramures, citat de Agerpres. „Politistii din localitatea Grosi au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o persoana a fost lovita…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din municipiul Baia Mare si-a pierdut viata in timp ce taia un copac in padurea din vecinatatea localitatii Dumbravita, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres."Politistii din localitatea Grosi au fost sesizati prin…