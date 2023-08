Bărbat de 33 de ani din Unirea cercetat de polițiști, după ce și-a amenințat și agresat fizic fosta concubină Luni, 21 august 2023, polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurala Aiud au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Unirea, cu privire la faptul ca a fost amenințata și agresata fizic de catre fostul concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in timp […] The post Barbat de 33 de ani din Unirea cercetat de polițiști, dupa ce și-a amenințat și agresat fizic fosta concubina first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures . Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 august 2023, polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurala Aiud au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Unirea, județul Alba, cu privire la faptul ca a fost amenințata și agresata fizic de catre fostul concubin.Din primele cercetari efectuate de…

- Dragoste cu nabadai: Un barbat in varsta de 33 de ani s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție pe numele sau, dupa ce și-ar fi amenințat și agresat fosta iubita Dragoste cu nabadai: Un barbat in varsta de 33 de ani s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție pe numele sau, dupa ce și-ar fi amenințat…

- Marți, 15 august 2023, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, de catre o tanara, in varsta de 21 de ani, din localitatea Straja, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la locuința concubinului, din localitatea Straja, acesta a fost agresat de tatal lui. Din…

- Infracțiuni in lanț: Barbat din Alba, prins fara permis la volanul unui tractor cu care transporta lemn taiat ilegal Un barbat de 58 de ani a fost prins transportand material lemnos deținut ilegal cu un tractor fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie. Potrivit IPJ Alba, la data de 17…

- Luni, 17 iulie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza comunei Lopadea Noua, au oprit, pentru control, un tractor care era condus de un barbat de 58 de ani, din comuna și care transporta, cu o remorca artizanala, material lemnos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Barbat din Lopadea Noua, cercetat de polițiști: A fost prins la volanul unui tractor, fara permis de conducere și transportand lemne fara acte legale Un barbat din Lopadea Noua este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins la volanul unui tractor, fara permis de conducere și transportand lemne fara…

- Vineri, 7 iulie 2023, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Unirea, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Sambata, 1 iulie 2023, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj au fost sesizați cu privire la incalcarea unui ordin de protecție permanent. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un barbat de 35 de ani, din Blaj, s-ar fi apropiat de fosta concubina, in varsta de 47 de ani, din Blaj,…