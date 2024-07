Bărbat de 33 de ani din Ciuruleasa în stare gravă, după ce s-a răsturnat cu tractorul pe un teren agricol Un barbat de 33 de ani din Ciuruleasa se afla in stop cardio respirator, dupa ce a fost prins sub un tractor, care s-a rasturnat pe un teren agricol din comuna. „In timp ce conducea un tractor, pe un camp, pe raza localitații Ciuruleasa, un barbat ar fi fost prins sub acesta. Este posibil ca […] The post Barbat de 33 de ani din Ciuruleasa in stare grava, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe un teren agricol first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud . Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

