- Urmarire ca in FILME la Cugir: Un șofer BAUT a fost urmarit de polițiști pana a intrat intr-un GARD din localitatea Vinerea. Ce alcoolemie avea La data de 21 octombrie 2021, in jurul orei 20.00, polițiștii din Cugir, in timp ce acționau pe strada Victoriei, din oraș, au folosit semnalele acustice și…

- Ieri, 16 octombrie 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un tanar, de 30 de ani, din localitatea Captalan, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Noșlac, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub…

- Vineri, 24 septembrie 2021, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 4 Poliției Rurale Ocna Mureș au intervenit pe raza localitații Lunca Mureșului pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 35 de ani, din Lunca Mureșului, in…

- Vineri, 3 septembrie 2021, in jurul orei 22.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Cunța, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 53 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism, pe…

- La data de 26 august 2021, polițiștii Serviciului Rutier Alba au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 65 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 25 august 2021, in jurul orei 20,00, in timp ce conducea…

- Ieri, 6 august, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, au intervenit, pe strada Viilor din comuna Șona, petru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale și identificarea conducatorului auto care ar fi produs evenimentul. In urma verificarilor efectuate,…

- SCANDAL la Vinerea: Un barbat 57 de ani, dus la SPITAL, dupa ce a fost batut de un consatean, in plina strada Politistii din Cugir au retinut un barbat, din localitatea Vinerea, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. Acesta l-ar fi lovit pe un consatean, in…