Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 26 februarie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un barbat de 31 de ani, din municipiul Aiud, care este banuit de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, fapta sesizata poliției la data de 21 februarie 2023. In…

- A furat 3.000 de lei din buzunarul unei persoane in scaun cu rotile. Barbat de 31 de ani, din Aiud, reținut de polițiști A furat 3.000 de lei din buzunarul unei persoane in scaun cu rotile. Barbat de 31 de ani, din Aiud, reținut de polițiști La data de 26 februarie 2023, polițiștii de investigații criminale…

- Hoț fara onoare: Un barbat a fost reținut dupa ce a furat banii unei persoane din Alba Iulia, aflata intr-un scaun cu rotile Un barbat din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt. Acesta ar fi sustrast 3000 de lei, din bunzularul unui alt barbat, care se deplasa intr-un scaun…

- Miercuri, 15 februarie 2023, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 32 de ani, din comuna Buciumeni, județul Galați, care e cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt in scop de folosința, conducere fara permis și conducere sub influența…

- Scena desprinsa din filme, in Parcul Civic din Timișoara. Un tanar a fost fugarit de polițiștii locali dupa ce a furat telefonul unui barbat, in plina strada. Hoțul a fost prins și reținut.

- Politistii maramureseni au retinut, pentru mai multe infractiuni, un barbat care a condus beat si fara a avea permis de conducere un autoturism furat. El a fost prins dupa ce alti soferi au sunat la 112 si au reclamat comportamentul haotic al soferului, politistii stabilind inclusiv ca acesta a condus…

- Evenimentele au avut loc in noaptea zilei de 21 ianuarie pe un drum din localitatea Sabisa. Un sofer a sunat la 112, reclamand ca a observat un autoturism, care circula din contrasens, iar la un moment dat, a patruns pe banda sa de mers, apelantul evitand in ultimul moment un impact. „In urma discutiilor…

- Un barbat și o femeie, reținuțit de polițiștii din Alba: Ar fi furat un telefon mobil și 4.000 de lei, dupa ce au agresat un barbat din Neamț Un barbat și o femeie, reținuțit de polițiștii din Alba: Ar fi furat un telefon mobil și 4.000 de lei, dupa ce au agresat un barbat din Neamț La data de 27 decembrie…