- Azi-noapte, la ora 23.30 polițiștii baimareni au oprit pentru control un autoturism pe strada 1 Decembrie din Mocira, la volanul caruia au identificat un barbat de 31 de ani din Baia Mare. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca barbatul avea dreptul de a conduce suspendat.…

- Un barbat a depus plangere la politia municipiului Baia Mare ca i-a fost furata o borseta in care se aflau 50.000 de euro. Geanta cu bani fusese lasata de pagubit in mașina personala, a informat, vineri, IPJ Maramures.”Politistii din Baia Mare au fost sesizati cu privire la producerea unui furt pe bulevardul…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00, polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control un autoturism pe bulevardul Unirii, la volanul caruia au identificat un barbat de 56 de ani din municipiu. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- In data de 22 august a.c., in jurul orei 05.00, polițiștii Postului de Politie T.F. Baia Mare au fost sesizați de o tanara de 24 de ani din Baia Mare, despre faptul ca, in timp ce se afla pe peronul Stației CF Baia Mare, persoane necunoscute i-au sustras telefonul mobil, care se afla așezat pe […] Source

- Barbat de 42 de ani identificat dupa ce a sustras o mașina de inșurubat cu acumulator La data de 12 iulie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de un tanar de 24 ani din Satu Mare despre faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 13.00, in timp ce efectua lucrari de intreținere la o spalatorie…

- La data de 12 iulie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de un tanar de 24 ani din Satu Mare despre faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 13.00, in timp ce efectua lucrari de intreținere la o spalatorie din municipiu, niște persoane necunoscute, profitand de neatenția sa, i-au sustras dintr-o…