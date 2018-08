Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21 august 2018, in jurul orei 10.00, politistii Biroului Rutier Sebes au oprit, pentru control, pe strada Drumul Sibiului din municipiu, un autoturism ce era condus de un barbat de 37 de ani, din Sangeorgiu de Padure, judetul Mures. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul…

- Ieri, 13 august 2018, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe DJ 107 K, au oprit, pentru control, un tractor ce era condus de un barbat de 38 de ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu…

- Ieri, 1 august 2018, in jurul orei 14.00, politistii din Cetatea de Balta, in timp ce actionau pe raza localitatii Santamarie din comuna Cetatea de Balta, l-au depistat pe un tanar de 30 de ani, din comuna Cetatea de Balta, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Ieri, 25 iulie 2018, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teius, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Ieri, 12 iulie 2018, in jurul orei 09.30, politistii Compartimentului Rutier Aiud, in timp actionau pe strada Stadionului, din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 63 ani, din Aiud, in timp ce circula cu un moped, fara a avea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Fata de barbat,…

- Marți, 26 iunie 2018, in jurul orei 06.55, politistii Postului de Politie Lunca Muresului, in timp ce actionau pe raza comunei, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Chețani, județul Mureș, in timp ce conducea un moped fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 12 iunie 2018, in jurul orei 22.45, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Sinmiclauș, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Politistii clujeni au retinut un barbat care a fost depistat în doua zile consecutive la volanul unui autoturism, desi se afla în perioada în care dreptul de a conduce îi era suspendat. De asemenea, de fiecare data, cel în cauza a refuzat atât testarea…