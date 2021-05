Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 15 mai 2021, in jurul orei 20.40, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 58 ani, din comuna Luna, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Moților din Aiud, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Ieri, 18 aprilie 2021, in jurul orei 16.00, pe raza localitații Lopadea Veche, un barbat de 68 de ani, din localitatea Lopadea Veche, in timp ce conducea o motocicleta, in direcția Lopadea Noua – Miraslau, a franat busc, imprejurare in care o femeie de 59 de ani, pasagera pe motocicleta, a cazut de…

- Ieri, 15 aprilie 2021, in jurul orei 06.40, polițiștii din Zlatna au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Sohodol, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- Ieri, 11 aprilie 2021, in jurul orei 01.45, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar. Acesta le-a spus polițiștilor ca nu are documentele de legitimare asupra sa și a incercat sa ii induca in eroare, prezentandu-și o alta identitate…

- Ieri, 1 aprilie 2021, in jurul orei 14.30, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii din Mogoș, pe DN 74, pe raza localitații Bucium, l-au depistat pe un barbat de 42 ani, din municipiul Constanța, in timp ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce autovehicule…

- Astazi, 1 aprilie 2021, in jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din Campeni l-au depistat pe un barbat de 50 ani, din județul Constanța, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza orașului Campeni, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt…

- Ieri, 18 martie 2021, in jurul orei 09.45, polițiștii rutieri din Abrud, impreuna cu polițiștii din Mogoș l-au depistat pe un barbat de 35 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Florilor, pe raza orașului Abrud, avand dreptul de a conduce autovehicule…

- Ieri, 3 martie 2021, in jurul orei 17.45, polițiștii rutieri din Campeni, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, l-au depistat pe un barbat de 45 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, care conducea un autoturism, pe DN 75, avand dreptul de a conduce autovehicule…