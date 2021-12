Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 5 decembrie 2021, in jurul orei 23.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat, de 34 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 23 noiembrie 2021, in jurul orei 13.00, polițiștii din Sebeș au depistat un barbat, de 49 de ani, din Deva, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mircea cel Mare din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Astazi, 31 octombrie 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii rutieri in Blaj au depistat un tanar, de 20 de ani, din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Eminescu din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 19 octombrie 2021, in jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iuliu Maniu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Astazi, 10 octombrie 2021, in jurul orei 01.05, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 33 de ani, din comuna Daia Romana, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Marașești din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Astazi, 2 octombrie 2021, in jurul orei 01.30, un barbat in varsta de 43 de ani, din Lopadea Noua, a fost depistat de polițiștii din Aiud, pe strada Ion Creanga, in timp ce conducea in stare de ebrietate. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Ieri, 27 septembrie, in jurul orei 20.45, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat, de 42 de ani, din comuna Horea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 25 septembrie 2021, in jurul orei 19.30, polițiștii din Campeni au depistat un barbat de 65 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Transilvaniei din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…