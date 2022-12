Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 23 noiembrie 2022, in jurul orei 15.40, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce patrulau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, au observat un autoturism care avea o traiectorie sinuoasa. Autoturismul a fost oprit, iar la volanul acestuia a fost identificat un barbat de 56 de ani,…

- Sambata, 19 noiembrie 2022, in jurul orei 22.30, in același filtru rutier, de pe strada Avram Iancu din Campeni, a fost oprit un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Bistra. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor psihoactive,…

- Marți, 15 noiembrie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 47 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, strada Lucian Blaga din municipiul Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Vineri, 4 noiembrie 2022, in jurul orei 21.00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 32 de ani, din localitatea Șibot, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Cugir, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Duminica, 6 noiembrie 2022, in jurul orei 00.15, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 42 de ani, din orașul Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orașului Cugir, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Sambata, 22 octombrie 2022, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul B.D.N.E au depistat un barbat, din localitatea Baia de Arieș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din orașul Baia de Arieș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Sambata, 15 octombrie 2022, in jurul orei 19.45, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Garda de Sus, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 750, pe raza comunei Garda de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 2 octombrie 2022, in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Oiejdea, au oprit, pentru control, un moped care era condus de un barbat de 49 de ani, din comuna Crisciur, județul Hunedoara. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…