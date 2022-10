Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 octombrie 2022, in jurul orei 18.50, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un barbat de 35 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Parcul Arini din municipiu, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Ieri, 2 octombrie 2022, in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Oiejdea, au oprit, pentru control, un moped care era condus de un barbat de 49 de ani, din comuna Crisciur, județul Hunedoara. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din localitatea Palanca, judetul Giurgiu, este cercetat penal dupa ce a produs un accident in timp ce a condus un autovehicul fara permis de conducere si cu o alcoolemie de 1, 68 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul…

- Vineri, 16 septembrie 2022, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Arieșeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Vineri, 2 septembrie 2022, in jurul orei 19.45, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Cocorilor din Alba Iulia, au identificat un autoturism avariat, aflat in afara parții carosabile. Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un barbat de 81 de ani, din Alba Iulia, in…

- Un barbat de 35 de ani, din comuna Vadastrița, județul Olt a fost urmarit de polițiști pe strazile din județ, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. Oamenii legii l-au reținut pe șofer dupa ce acesta a intrat cu mașina pe un camp. „La data de 28 august, polițiștii Secției nr. 10 Poliție…

- Ieri, 27 august 2022, in jurul orei 07.30, polițiștii din Alba Iulia, in timp ce acționau pe DN 74, au depistat un barbat de 36 de ani, din Șard, care circula cu un moped neinmatriculat și fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate…

- Astazi, 4 august 2022, in jurul orei 03.15, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia au observat o motocicleta al carei conducator auto a marit viteza de deplasare in momentul in care a observat echipajul…