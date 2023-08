Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacau au demarat o investigație pentru a documenta activitatea infracționala a unui barbat in varsta de 28 de ani, originar din localitate. Acesta este banuit de comiterea mai multor infracțiuni, printre care tentativa la talharie, lovire sau alte violențe și distrugere. Pentru a permite desfașurarea anchetei in […] Articolul Barbat de 28 de ani reținut pentru tentativa de talharie asupra a doi batrani apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .