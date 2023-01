Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a fost gasit mort in incinta unei societati comerciale din Craiova la care lucra, dupa ce a fost agresat de un coleg care i-ar fi aplicat mai multe lovituri de cutit, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat din Aiud, reținut de polițiști dupa ce ar fi sustras de 4 ori bauturi alcoolice dintr-un supermarket Un barbat din Aiud, reținut de polițiști dupa ce ar fi sustras de 4 ori bauturi alcoolice dintr-un supermarket La data de 15 decembrie 2022, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru…

- Percheziții in Alba, la un barbat suspect de furt: Ar fi sustras scule și obiecte dintr-o locuința din Vințu de Jos. A fost reținut Percheziții in Alba, la un barbat suspect de furt: Ar fi sustras scule și obiecte dintr-o locuința din Vințu de Jos. A fost reținut La data de 16 noiembrie 2022, polițiștii…

- Vineri, 11 noiembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un barbat de 52 de ani, din Lancram, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 7 noiembrie 2022. In sarcina…

- Un barbat din Mureș, care ar fi sustras produse dintr-o farmacie, a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 9 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au identificat un barbat, de 45 de ani, din Sanpaul, banuit de furt. In fapt, la aceeasi data,…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 3 perchezitii, in Blaj si Alba Iulia, la persoane banuite de furt calificat. Potrivit unui comunicat transmis de Politia Romana, din cercetari a reiesit ca, in luna octombrie 2022,…

- Politistii de Sectia 20 au pus in aplicare, joi, sapte mandate de perchezitie la sediul unei societati comerciale din Sectorul 6, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune si complicitate la inselaciune, in forma continuata, informeaza…

- Politistii de la Sectia 20 au pus in aplicare, joi, sapte mandate de perchezitie la sediul unei societati comerciale din Sectorul 6, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune si complicitate la inselaciune, in forma continuata, informeaza…