Bărbat de 26 de ani din Jidvei reținut de polițiști, după ce a comis mai multe infracțiuni rutiere Ieri, 18 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Jidvei l-au reținut pe un tanar de 26 de ani, din comuna Jidvei, care este cercetat pentru conducere fara permis. Barbatul a fost depistat, da data de 15 decembrie 2019, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Balcaciu și nu a oprit la semnalul polițiștilor, incercand sa scape de control. A abandonat autoturismul pe o strada laturalnica și a fost identificat ulterior de polițiști, care au constatat ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In cursul zilei de azi, 19 decembrie, va fi prezentat… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Jidvei l-au reținut pe un tanar de 26 de ani, din comuna Jidvei, care este cercetat pentru conducere fara permis. Barbatul a fost depistat, da data de 15 decembrie 2019, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Balcaciu și nu a oprit…

- Ziarul Unirea Tanar de 26 de ani, din comuna Jidvei, reținut pentru conducere fara permis. Acesta va fi prezentat azi in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale Potrivit IPJ Alba, la data de 18 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Jidvei l-au reținut pe un tanar de 26 de ani,…

- Un tanar de19 ani, din Galicea Mare, banuit de conducere fara permis, a unui vehicul neinmatriculat, cu numar fals, a fost retinut de politistii din Calafat. In perioada 3-8 iunie, tanarul a condus pe drumuri naționale și județene, pe traseul Galicea Mare – Calafat – Ciupercenii Noi – Desa. El a condus…

- Un barbat din din Viile Tecii a fost reținut de polițiști din cauza ca a fost depistat conducand fara a deține permis in acest sens. In plus, acesta era baut, iar autoturismul era neinmatriculat. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 45 de…

- Ieri, 28 octombrie 2019, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 18 ani, din Blaj. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca la data de 27 octombrie 2019, a condus un autoturism pe raza municipiului, fara a deține permis…

- Ieri, 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau cu jandarmii, pe DN 14 B, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din comuna Ighiu. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul…

- La data de 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau cu jandarmii, pe D.N. 14 B, au oprit, pentru control, o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din Ighiu, județul Alba. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Polițiștii din Aiud au pus in executare un mandat de arestare preventiva care il vizeaza pe un barbat, de 44 de ani, din comuna Stremț, fața de care Judecatoria Aiud a dispus cercetarea in stare de arest preventiv, pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere. Acesta a fost depistat, la data de…