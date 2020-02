Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Barbat din Sebeș, REȚINUT de polițiști: Sub influenta bauturilor alcoolice, și-a agresat și amenințat soția Un barbat din Sebeș a fost REȚINUT de polițiști: Sub influenta bauturilor alcoolice, și-a agresat și amenințat soția. Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un barbat din municipiu…

- Ieri, 22 ianuarie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din comuna Mihalț, județul Alba, ca persoana banuita de comiterea unui furt. Se pare ca, in noaptea de 27/28 decembrie 2019, tanarul ar fi patruns, prin efracție, intr-o…

- Ziarul Unirea A vrut sa iși faca „plinul”, dar a fost prins de polițiști: Un barbat din Alba Iulia, reținut dupa ce a sustras 100 de litri de benzina dintr-o magazie. Acesta nu este la primul antecedent A vrut sa iși faca „plinul”, dar a fost prins de polițiști: Un barbat din Alba Iulia, reținut dupa…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Strașeni, a fost reținu pentru comiterea unui furt din locuința.Acesta a furat de la o femeie mai multe instrumente predestinate construcției, in valoare de 24.800 de lei.

- Ziarul Unirea Tanar de 26 de ani, din comuna Jidvei, reținut pentru conducere fara permis. Acesta va fi prezentat azi in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale Potrivit IPJ Alba, la data de 18 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Jidvei l-au reținut pe un tanar de 26 de ani,…

- Ziarul Unirea Barbat de 30 de ani din Sebeș, reținut de polițiștii din oraș, dupa acte de violența in diverse imprejurari și furt Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un barbat din oraș care, in ultima perioada de timp, in diverse imprejurari, s-a manifestat violent și a provocat scandal. Barbatul este…

- Cinci tineri sunt cercetati de politisti dupa ce au fost prinsi in flagrant, pe raza comunei, in timp ce transportau fier sustras. Acestia au fost depistati de politisti in timp ce se deplasau cu un atelaj hipo, incarcat cu materiale din fier striat, armaturi din fier și corniere metalice. Primele verificari…

- Politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au desfasurat, in cursul zilei de ieri, 26 noiembrie a.c., o actiune pe linia controlului substantelor toxice, impreuna cu specialisti din cadrul D.S.P. Constanta si D.S.V.S.A. Constanta.In cadrul activitatilor, a fost controlata…