Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 iunie, in jurul orei 16.00, polițiștii din Baia Mare au surprins cu aparatul video-radar din dotare un autoturism al carui conducator auto rula pe strada Dumbravei din municipiu cu viteza de 138 km/h. La volan polițiștii au identificat un tanar de 21 de ani, iar in urma verificarilor efectuate…

- Duminica, 30 iunie, in jurul orei 16.00, polițiștii din Baia Mare au surprins cu aparatul video-radar din dotare un autoturism al carui conducator auto rula pe strada Dumbravei din municipiu cu viteza de 138 km/h. La volan polițiștii au identificat un tanar de 21 de ani, iar in urma verificarilor efectuate…

- Ieri, polițiștii au prins in doar cateva ore peste 50 de șoferi care goneau cu viteza pe drumurile din județ. De asemenea, au fost identificați 23 de șoferi care aveau dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au luat la puricat ieri șoselele din…

- Polițiștii din Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un tanar de 24 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de violența in familie. La data de 14 iunie a.c., un barbat a sesizat polițiștii de ordine publica din Baia Mare despre faptul ca, in spatele unui imobil de pe strada Vasile Alecsandri,…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in localitatea Tisa, un cetatean roman la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. In cursul nopții trecute, in jurul orei 03.00, pe timpul unei misiuni de specifice in zona de competența, un echipaj al politiei de…

- La data de 6 mai a.c., la ora 20.55, pe Bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalau, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalau au depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din Ucraina, in timp ce conducea un autoturism, cu viteza de 78 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare…

- Vineri, 3 mai 2024, in jurul orei 14.50, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Bucium pe strada Republicii din Abrud, au depistat un barbat de 56 de ani, din comuna Aluniș, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere…

- Ieri, 29 aprilie a.c., in jurul orei 17.20, polițiștii din Baia Mare au oprit pentru verificari un autoturism condus pe strada Electrolizei. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 35 de ani, domiciliat in localitatea Tauții de Sus. The post Avea 5 dosare penale RETINUT ȘI ARESTAT…