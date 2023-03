Stiri pe aceeasi tema

- BOCȘA – De 1 martie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Caraș-Severin au pus in executare un mandat de aducere – emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timișoara, in baza unui mandat european de arestare – pe numele unui barbat de 25 de ani, din Bocșa, cautat de autoritațile…

- Barbat aflat in urmarire internationala, depistat de politisti, in urma unei actiuni, la Hunedoara In data de 23 februarie 2023, politistii Biroului Investigatii Criminale Hunedoara au organizat o actiune pe raza municipiului Hunedoara, in urma careia au depistat un barbat in varsta…

- Decizie definitiva in cazul mamei gemenilor, care au murit in luna august 2021, dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti. Femeia a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa. In timp ce copiii isi gaseau sfarsitul, tanara era live pe Facebook.Potrivit…

- Barbatul in varsta de 62 de ani din judetul Satu Mare care a fost gasit mort in curtea locuintei sale a fost ucis de un altul, pe care l-a prins la furat. Procurorii au precizat ca agresorul a intrat in curtea victimei pentru a fura o rata, a fost surprins de proprietar si l-a lovit pe acesta de mai…

- Șoferul unui microbuz școlar din Bocșa, județul Caras-Severin, a fost prins, marți, 14 februarie, de polițiști, dupa ce s-a urcat baut la volan, iar in masina se aflau mai multi elevi pe care ii transporta catre casa, potrivit site-ului local Express de Banat. Potrivit IPJ Caras-Severin, barbatul, in…

- La data de 6 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Cluj-Napoca au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat in varsta de 39 de ani, din județul Alba, banuit de savarșirea infracțiunilor de furt calificat și tentativa la infracțiunea de furt calificat. Cel in cauza este banuit…

- Judecatoria Constanta a finalizat cercetarea specifica in dosarul privind o tentativa la viol intr un cimitir din oras Instanta se va pronunta in cauza la inceputul lunii viitoare Oricare va fi decizia judecatoriei, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Dosarul a fost instrumentat…

- Barbatul, in varsta de 52 de ani, era cautat internațional, dupa ce fusese condamnat la inchisoare pentru viol, in Germania. Acesta a fost prins vineri, 6 ianuarie, de polițiștii doljeni in municipiul Bailești, potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, citat de site-ul local Gazeta de Sud.Pe numele barbatului,…