Bărbat dat în urmărire pentru furt calificat, prins de jandarmi întrucât nu purta masca de protecţie Un barbat de 36 de ani, care era dat in urmarire intrucat pe numele sau fusese emis un mandat de arestare preventiva pentru furt calificat, a fost prins de jandarmi. Acestia il oprisera pe strada intrucat nu purta masca de protectie, iar dupa verificari au stabilit ca era cautat. Incidentul s-a produs duminica pe o strada din Sectorul 5. Potrivit jandarmilor, in jurul orei 12.00, o patrula de jandarmerie a observat un barbat care nu purta masca de protecție sanitara conform prevederilor legale in vigoare. Barbatul a fost oprit, iar in urma legitimarii și verificarii datelor de identificare, a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

