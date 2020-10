Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Caraș-Severin au fost chemați in cartierul Govandari din Reșița, deoarece patru tineri consumau alcool și nu purtau masca de protectie. Jandarmii au gasit printre ei un urmarit național pentru talharie, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc vineri seara, cand grupa de intervenție…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, luni, o serie de controale de amploare pe raza județului, pentru a verifica respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.”La data de 12 octombrie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- CONTROALE… Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat, sambata si duminica, la nivel judetean, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei COVID-19.…

- Politistii vasluieni au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi in valoare de peste 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200…

- Politistii vasluieni au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi in valoare de peste 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200 de angajati ai Ministerului Afacerilor…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, in weekend, pe raza unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, misiuni privind verificarea respectarii masurilor de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate, verificarea respectarii masurilor…