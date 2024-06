Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru gasirea unui barbat care, dupa ce a fost dus in stare de ebrietate la spital, a disparut „La data de 26 iunie 2024, in jurul orei 15:50, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o femeie din comuna…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat in varsta de 40 de ani, dat disoarut de soție. „La data de 3 iunie 2024, in jurul orei 17:45, la sediul Poliției Municipiului Brad s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca…

- S-a aflat cine este tanarul care și-a pierdut viața intr-un bazin din Timișoara! Barbatul in varsta de 31 de ani a fost gasit inecat. Obișnuia sa mearga des la competitii de inot, atat in tara, cat si in strainatate.

- Un tanar in varsta de 28 de ani, condamnat de Tribunalul Cluj la opt ani și jumatate de inchisoare pentru tentativa de omor, dar care se sustragea pedepsei, a fost prins de polițiștii hunedoreni in trenul Iași – Timișoara. „La data de 18 mai, in jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul SJPT Hunedoara,…

- Cautarile sunt efectuate inclusiv cu ajutorul unui tip de sonar de ultima generație, bazat pe tehnologia care foloseste inteligenta artificiala. Operațiunile sunt ingreunate de temperatura scazuta a apei, iar apa lacului de 19 metri adancime ofera o vizibilitate redusa, potrivit ISU Hunedoara.Victima…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au fost sesizați de un barbat din județul Iași cu privire la faptul ca ILIIȚA FLORIN (foto), cumnatul sau in varsta de 38 de ani, din comuna Victoria, județul Iași, a venit, in data de 29 martie 2024, in vizita la fosta lui concubina, in Lupeni, iar…

- Polițiștii efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat in varsta de 50 de ani, disparut din localitatea hunedoreana Beriu. „La data de 2 aprilie 2024, in jurul orei 17:50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca, in jurul orei 12:00, fratele ei, Grama…