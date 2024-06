Stiri pe aceeasi tema

- La data de 03 iunie 2024, in jurul orei 17:45, la sediul Poliției Municipiului Brad s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca soțul sau, CETERAȘ TRAIAN-IOAN (foto), de 40 de ani, din municipiul Hunedoara (care locuiește fara forme legale in comuna Crișcior), a plecat in Germania, in cursul…

- N. Dumitrescu Obținerea de ajutoare regionale in baza unui nou program de finanțare – Programul Tranziție Justa – lansat de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a dovedit de mare interes pentru intreprinderile mici și mijlocii prahovene, confirmarea venind de la Agenția pentru Dezvoltare…

- In urma cu ani de zile, Alin Oprea și Tavi Colen formau o echipa redutabila pe scena. Cei doi au fost soliștii trupei Talisman, dar drumurile lor s-au separat definitiv in anul 2006. La mai bine de 18 ani, de la desparțire, Alin Oprea a rupt, in premiera, tacerea și a spus adevarul gol-goluț despre…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat dat disparut de mama sa. „La data de 8 aprilie 2024, in jurul orei 16:50, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata telefonic de catre o femeie din municipiul Hunedoara, care…

- Un barbat și-a pierdut viața, iar un altul a ajuns in stare grava la spital, in urma unui accident de munca petrecut intr-o zona forestiera pe raza localitații Bistrița Bargaului. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, accidentul s-a petrecut intr-o zona de munte greu accesibila, loc cunoscut sub denumirea Pietroasa.…

- Un batran a fost gasit fara suflare in aceasta dimineata intr-o balta de pescuit din localitatea Romos, judetul Hunedoara. „Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o balta de pescuit din localitatea Romos a fost gasit un barbat decedat (in varsta de aproximativ 75-80 ani). Asupra acestuia…

- Daca știți ceva de el sunați la 112. Plecat la munca in Germania, un tanar de 19 ani din Copalau a disparut Polițiștii botoșaneni au anunțat in aceasta seara ca efectueaza verificari pentru localizarea unui tanar, de 19 de ani, din comuna Copalau, care se afla in Germania, de aproximativ un an, iar…