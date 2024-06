Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini conduse de tanarul in varsta de 18 ani.

- Presedintele Sectiei de votare nr. 387 din localitatea vasluiana Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, a fost inlocuit din aceasta calitate dupa ce s-a prezentat la sectie in stare avansata de ebrietate. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur in aerul…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat in varsta de 40 de ani, dat disoarut de soție. „La data de 3 iunie 2024, in jurul orei 17:45, la sediul Poliției Municipiului Brad s-a prezentat o femeie care a sesizat faptul ca…

- Un accident grav s-a petrecut sambata nopatea intre localitațile Santioana și Fizeșu Gherlii.La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ.Echipajele operative au gasit un autoturism avariat, ieșit in afara parții carosabile, fara ocupanți…

- La data de 15 mai 2024, in jurul orei 23:50, polițiștii Biroului de Ordine Publica Deva, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe bulevardul Nicolae Balcescu, din Deva, au observat un autoturism parcat pe trotuar, care avea oglinda laterala dreapta distrusa, iar in imediata apropiere a acestuia…

- Un barbat belgian cu o afecțiune metabolica foarte rara, care determina organismul sau sa produca alcool, a primit o acuzație de conducere in stare de ebrietate impotriva sa, respinsa in instanța luni (23 aprilie), noteaza CNA.

- Marți, 9 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, un tanar de 28 de ani, din localitatea Boz, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Cut, a surprins si accidentat un minor in varsta de 6 ani, care se afla pe partea carosabila. In urma accidentului, minorul a suferit leziuni corporale ușoare…