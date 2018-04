Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni, in jurul orei 10,30, pe un drum intens circulat din zona de vest a tarii. The post Accident in vestul tarii! Un tir incarcat cu piese auto a iesit in decor appeared first on Renasterea banateana .

- CFR Infrastructura a efectuat intre Curtici și Arad un test de proba cu o locomotiva dotata cu echipament computerizat... The post VIDEO! Un tren a circulat cu 160 km/h, in vestul țarii! Cum se vede appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii din zona de vest a țarii sunt in alerta, dupa ce o familie a anuntat disparitia unei femei de 58 de ani si a nepoatei sale, de doar 4 ani. The post Alerta in vestul țarii! O bunica si nepotica ei de 4 ani au disparut de acasa appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie romanca, in varsta de 30 de ani, a fost gasita fara viața in interiorul unui autocar. Descoperirea a avut loc la sediul firmei din... The post O tanara din vestul tarii a fost gasita moarta intr-un autocar! A lasat in urma trei copilasi… appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Conform unui document oficial, anul acesta ar urma sa fie receptionati circa 95 de kilometri de autostrada: ciotul de la intrarea in... The post Inca 26 de kilometri de autostrada, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .