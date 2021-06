Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 18 ani, din Ciceu Giurgești, a fost reținut vineri seara de polițiști, dupa ce a incalcat un ordin de protecție. Acesta s-a apropiat de tatal sau, pe care anterior l-a agresat. Articolul Barbat agresat de propriul fiu. Tanarul a fost reținut, dupa ce a incalcat ordinul de protecție…

- Un barbat de 54 de ani a murit strivit dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat intr-o panta. Accidentul s-a produs luni, intr-o livada de meri din satul Balanesti, comuna Cozieni. Politia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un grav accident de circulație a avut loc marți dupa-amiaza in Maramureș, un microbuz de calatori ajungand in afara carosabilului. Articolul Microbuz rasturnat in Valea Chioarului apare prima data in Someșeanul.ro .

- Pompierii jibouani au fost solicitati sa intervina la un eveniment rutier in care a fost implicat un tractor rasturnat cu o persoana surprinsa in interior in Jibou, strada Vailor.Pompierii au gasit persoana constienta, a fost extrasa si evaluatamedical de catre echipajul SMURD. Pacientul a refuzat transportul…

- Azi, in jurul pranzului, pompierii jibouani au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier in care a fost implicat un tractor rasturnat intr-o vale (in zona Strazii Vailor) din localitatea Jibou. Ajunși la fața locului pompierii au observat ca șoferul era conștient și prins in interiorul cabinei…

- Eveniment nefericit pentru un barbat care lucra cu tractorul, luni la amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul intr-o vale. Articolul Jibou: S-a rasturnat cu tractorul intr-o vale apare prima data in Someșeanul.ro .

- Intervenție de urgența a pompierilor bistrițeni, noaptea trecuta, pentru salvarea a doi tineri care au ramas captivi in mijlocul raului, dupa ce s-au rasturnat cu mașina. Articolul FOTO: Au ramas blocați pe mașina, dupa ce s-au rasturnat in rau apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un accident rutier mortal s-a petrecut azi, 10 aprilie, in jurul orei 16:30, pe raza localitații Nireș, comuna Mica. Articolul Barbat decedat in Nireș. S-a izbit de un cap de pod apare prima data in Someșeanul.ro .