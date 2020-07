Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cu multe semne de intrebare, in Centrul Vechi al Capitalei. Un barbat care facea scandal la o terasa și chiar a distrus mobilierul de acolo a decedat la scurt timp dupa ce a fost incatușat de polițiști. Este vorba despre un om al strazii, care se afla... The post Caz șocant, in Centrul Vechi…

- Potrivit procurorilor de la Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, barbatul a fost prins in trafic de politisti si oamenii legii au constatat ca nu are permis de conducere, dar si ca se afla sub influenta alcoolului. In urma verificarilor facute, politistii au aflat si ca barbatul trebuia sa fie…

- Si-a gasit tatal intr-o balta de sange, intr-o dimineata, iar acum 3 zile, parintele, in varsta de 90 de ani, si-a dat ultima suflare! Iar din acea dimineata a groazei, fiul nu mai are liniste. Acesta sustine ca tatal sau ar fi fost batut crunt de un vecin. Ba chiar a si filmat curtea plina de sange!

- Un barbat s-a aruncat de la etajul unui bloc și apoi s-a batut cu șase polițiști pana a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri, in Valencia, Spania, iar scenele violente au fost filmate cu telefonul de un vecin.

- Polițiștii din Blaj il cerceteaza pe un barbat care și-ar fi agresat soția și fiica. A fost emis un ordin provizoriu de protecție prin care i-a fost interzis sa se apropie de acestea. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre o […]…

- Un barbat de 44 de ani a decedat, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit de un satean, in varsta de 50 de ani. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in satul Taraclia, raionul Caușeni.Potrivit poliției, cei doi au consumat alcool impreuna.

- Ieri, 4 mai 2020, polițiștii din Abrud au fost sesizați, de catre o femeie din comuna Roșia Montana, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, barbatul, in varsta de 40 de ani, in urma unor discuții in contradictoriu avute cu…

- Un barbat din Iași a fost condamnat la șase ani și jumatate de inchisoare, dupa ce și-a batut cu bestialitate fosta soție, și chiar a lasat-o oarba. Totul s-a intamplat din cauza unui telefon primit de femeie, din partea unui necunoscut.