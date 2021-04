Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a efectuat o noua interventie chirurgicala cu ajutorul robotului Mazor X, in urma careia un barbat din judetul Bacau, victima a unui accident rutier grav, a reusit sa mearga din nou. Managerul unitații, dr. Lucian Eva, a declarat ca pacientul…

- Constantin Simirad, fostul primar al Iașului, a murit in urma complicațiilor generate de infecția cu SARS-CoV-2. Fostul primar fusese testat pozitiv si se afla internat in ATI, la Spitalului de Neurochirurgie din Iași.

- Grupul de Investigații Politice dezvaluie o operațiune prin care directorul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Lucian Eva, fratele celebrului procuror Emilian Eva, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru lu...

- Un barbat depistat pozitiv și internat in șecția ATI in stare grava la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, a decis sa se externeze, susținand sus și tare ca nu crede in Covid. Medicii sunt sceptici in ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. Un pacient pozitiv din Iași a plecat din ATI, susținand…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași au realizat o intervenție mai puțin obișnuita: au scos prin nas o tumora de la baza creierului unei femei de 45 de ani, care i-a indus o boala rara – gigantism. Cazurile netratate duc la moarte prin insuficiența cardiaca: inima crește prea mult și nu…

- Primarul comunei se afla internat la Spitalul de Neurochirurgie ”Nicolae Oblu” din Iasi. Marele sau noroc prin care a scapat de agresori a fost un cunoscut, care a trecut cu masina prin zona, in momentul incidentului.

- Daniel Bodnar ar putea ramane paralizat și acuza medicii de malpraxis.Intr-un mesaj postat pe Facebook, acesta spune ca medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași i-au spus ca nu are nevoie de intervenție chirurgicala, dupa ce i-au facut radiografie la piciorul stang, nu la piciorul drept, unde…

- O asistenta a fost injunghiata cu un cuțit, de catre un pacient, in curtea Spitalului de Psihiatrie Ștei, județul Bihor, potrivit Mediafax. Conform purtatorului de cuvant al Spitalului de Psihiatrie Ștei, Simina Sere, agresiunea a avut loc miercuri dimineața, in curtea spitalului de psihiatrie…