- Ne-a trecut, oare, glontul pe la ureche? Un barbat de 42 de ani cu dubla cetatenie, ucraineana si americana, venea, de la Chisinau, spre Romania cu bagajul plin de arme. De asemenea, omul transporta si echipament militar. Destinatia finala: Germania La iesirea din Republica Moldova vamesii au depistat…

- Peste 280 de mii de persoane s-au inregistrat ca sa poata sa isi exprime optiunea de vot. Au mers la sediul ambasadei sau la consulatele din Miercurea Ciuc si Cluj-Napoca. Altii au votat prin corespondenta.

- Pe 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș au depistat un barbat de 30 de ani, din Coreea, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localitații Maracineni, fara a avea dreptul de a conduce in Romania. In cauza a fost intocmit dosar penal conform art. 335 din Codul Penal, iar verificarile…

- Un avion militar din Ucraina a aterizat pe aeroportul din Bacau. Se pare ca acesta avea probleme generate de lipsa de combustibil. De asemenea, un alt avion ucrainean a cerut sa aterizeze pe aeroportul din Cluj. Deocamdata nu se știe ce probleme are. Avioanele au fost detectate de catre Poliția de Frontiera…

- La aproape un an de cand a provocat un scandal uriaș in fotbalul romanesc, fiind depistat pozitiv la cocaina in timp ce evolua pentru Dinamo, senegalezul Magaye Gueye vorbește in termeni deloc prietenoși despre experiența din Romania. Fostul dinamovist Magaye Gueye, 31 de ani, dat afara din Groapa dupa…

- Cel putin patru deputati ai opozitiei din Parlamentul de la Chisinau ar prefera sa se odihneasca saptamanal la Iasi, Romania, intrucat detin cetatenia romana, desi se declara romanofobi si neaga tot sprijinul si ajutorul oferit de statul roman. Declaratiile apartin presedintelui Parlamentului, Igor…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 11 februarie, ca se constata o scadere a numarului de infectari cu COVID-19, iar in acest context Guvernul analizeaza posibilitatea de a ridica starea de alerta instituita in urma cu aproape doi ani. „In 15 februarie fac o analiza pentru a vedea de cand se…

- Magazinele din Romania au retras de la comercializare biscuiții digestivi cu ovaz produși de Galletas Gullon dupa apariția unei suspiciuni de contaminare cu corp strain de natura metalica a acestui produs. InfoCons recomanda consumatorilor care au cumparat produsele pana la data de 18 februarie sa le…