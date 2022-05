Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Inchisoare timp de 1 an pentru un barbat din Smardioasa care s-a urcat la volan fara permis mai 2, 2022 10:24 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri, au desfasurat activitati specifice pe linia persoane urmarite/disparute-cautate in județul…

- La data de 14 aprilie , polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu lucratorii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat, de 60 de ani, din Baia Mare.…

- Vineri, 8 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, executand activitați specifice, au depistat un barbat de 58 de ani din Baia Mare, constatand faptul ca pe numele acestuia Judecatoria Baia Mare a emis mandat de executare a pedepsei inchisorii. ”Barbatul a fost condamnat…

- Polițiștii rutieri baimareni au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 21 de ani, dupa ce rezultatele analizelor toxicologice realizate au dovedit ca acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive in momentul in care a produs un accident rutier cu victima. In fapt, la data…

- Un barbat din Someș Odorhei va sta in pușcarie aproape un an și jumatate, salajeanul fiind condamnat pentru savarșirea unei infracțiuni la regimul silvic. „In data de 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou și ai Serviciului…

- Un tanar de 22 de ani iși va petrece urmatorii patru ani la pușcarie, barbatul fiind condamnat pentru savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și infracțiuni la regimul circulației. „La data de 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre un barbat, din Baia Mare cu privire la faptul ca sora acestuia, KASA ANA, de 68 de ani, din Satu Mare a plecat voluntar de la domiciliul sau, fara a se mai intoarce. Semnalmente: Inalțime-1,60 metri, greutate aproximativa-45…

- Marti, 15 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramureș, pe numele unui barbat de 39 de ani din Baia Mare. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de cinci ani pentru…